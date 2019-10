Frati Assisi, votare con coscienza

(ANSA) - PERUGIA, 26 OTT - "Coloro che sono candidati hanno più grande responsabilità, ma anche quanti sono chiamati a scegliere i propri governanti debbono votare con coscienza critica e senso civico: tutti coloro che hanno a cuore il futuro si rechino alle urne! Augurando all'elettorato di saper scegliere con libertà e saggezza, assicuriamo la nostra preghiera insieme a quella di san Francesco ed invochiamo la benedizione per tutti coloro che domenica risulteranno eletti dai cittadini". Lo scrive il custode del Sacro convento di Assisi, padre Mauro Gambetti, nella rivista on-line www.sanfrancesco.org, in vista delle regionali in Umbria.

"Con la cortesia e il garbo che lo caratterizzano, ma anche con la fermezza che deriva dall'adesione ai valori evangelici, Francesco non si sottrae al dialogo con i politici, né all'agire politico proprio di ogni cittadino. Così cerchiamo di essere noi suoi frati", sottolinea padre Gambetti in un altro dei passaggi della sua riflessione dal titolo "San Francesco colui che accoglie fraternamente".