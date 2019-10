Eurochocolate prepara i choco exit poll

(ANSA) - PERUGIA, 26 OTT - Anche Eurochocolate non è stata risparmiata dall'ondata pre-elettorale relativa alla campagna per le elezioni regionali. Dopo le tavolette di cioccolato dedicate agli 8 candidati alla presidenza della Regione Umbria e la parata a Perugia durante l'evento dei principali big politici nazionali, compreso il premier Conte, il festival internazionale del cioccolato ha svelato il tema dell'edizione del prossimo anno (16-25 ottobre 2020) annunciando anche una nuova "sorpresa" sempre in vista delle elezioni.

Un claim, #chocodiparole, che sarà già protagonista di un curioso debutto domenica, giornata del voto e contemporaneamente anche conclusiva dell'evento, davanti a Palazzo Donini: con "La Posta in Choco", i "dolcissimi choco exit poll interpretati da Eurochocolate che seguiranno l'andamento del voto regionale" come ha ricordato il patron della kermesse Eugenio Guarducci.

Proprio davanti alle sede della Giunta regionale, sarà allestita una scenografia appositamente ideata per seguire l'andamento del voto.