Campagna di vaccinazione antinfluenzale

(ANSA) - PERUGIA, 26 OTT - Dai primi giorni di novembre nella Usl Umbria 1 parte la campagna vaccinazione antinfluenzale 2019-2020. Dal 28 ottobre inizia la distribuzione del vaccino ai Centri di Salute. Sebbene alcuni sintomi simil-influenzali abbiano già costretto a letto molti umbri e isolamenti di virus influenzali in Italia ci siano stati già da alcune settimane, è come sempre nel mese di dicembre che il vero virus dell'influenza epidemica stagionale inizierà a colpire in maniera significativa la popolazione, con un picco previsto tra metà gennaio e metà febbraio. La vaccinazione è raccomandata ai soggetti di età superiore a 65 anni, alle persone a rischio per patologia o per motivi professionali, Il vaccino contro l'influenza - ricorda il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della USL Umbria1 - è gratuito, garantisce una buona protezione ed è assolutamente sicuro.