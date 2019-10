Zingaretti,sostengo governo e sue scelte

(ANSA) - NARNI (TERNI), 25 OTT - "Non sono ministro ma sostengo questo governo, le sue scelte, per un motivo semplice: l'Italia è un grandissimo Paese e uno dei più importanti per la manifattura. Eppure è un Paese fragile, troppi poveri, troppa dispersione scolastica, che vive nella contraddizione tra grandi potenzialità e grande fragilità ". Lo afferma il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, durante l'iniziativa della maggioranza.