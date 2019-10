Salvini, alla Lega assessore agricoltura

"Vi dico che se vinciamo, come sarà, di agricoltura in Umbria si occuperà o un uomo o una donna della Lega": lo ha detto Matteo Salvini a Città di Castello, rivolgendosi agli agricoltori in platea, durante un incontro elettorale con la candidata del centrodestra alla presidenza della Regione Donatella Tesei organizzato da Confagricoltura. "Ovunque la Lega governi le regioni - ha proseguito - la prima posizione che noi andiamo a chiedere, e lo faremo anche in Umbria, è quella dall'assessorato all'agricoltura. Ma non per scelte di potere, visto che gli altri di solito vogliono assessorati al bilancio, alla sanità e all'urbanistica, ma perché per me quello agricolo è il primo settore di interesse a livello nazionale".