Passaggio delle consegne rettore Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 24 OTT - Si è svolta in una affollatissima sala del Dottorato, a Palazzo Murena, la cerimonia di passaggio delle consegne fra il rettore in carica dell'Università degli studi di Perugia Franco Moriconi, e il rettore eletto, Maurizio Oliviero.

Dopo la stretta di mano con cui Moriconi ha accolto Oliviero al suo arrivo a palazzo Murena, entrambi hanno percorso il lungo corridoio del rettorato accompagnati dal Gaudeamus igitur, l'inno internazionale studentesco, eseguito dal Coro dell'Università, fino a raggiungere la sala del Dottorato, dove era stato collocato per l'occasione il gonfalone dello Studium Generale Civitatis Perusii.

"Saremo una Università al centro delle grandi dinamiche della contemporaneità, in un'ottica di apertura e dialogo con tutte le forze sociali e politiche", ha affermato Oliviero.