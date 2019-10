Gualtieri visita sede Vetrya a Orvieto

"Un'azienda meravigliosa e all'avanguardia, è una bella pausa nel lavoro intenso che stiamo facendo": lo ha detto il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, durante la sua visita alla sede di Vetrya di Orvieto.

Gruppo italiano leader nello sviluppo di servizi digital, applicazioni e soluzioni broadband.

Ad accoglierlo il fondatore, presidente e amministratore delegato, Luca Tomassini, e la co-fondatrice e direttore generale, Katia Sagrafena. Con loro il ministro ha fatto un tour del corporate campus - che si sviluppa per 10 mila metri quadri tra aree verdi, un centro sportivo, un'area museale, un roseto, spazi dedicati allo svago, centro estetico, work café -, poi in auditorium è intervenuto davanti ai dipendenti parlando del tema del digitale.

Il gruppo Vetrya impiega circa 200 persone, per la maggior parte ingegneri informatici e delle telecomunicazioni con una media d'età di 33 anni e per quasi la metà donne.