Giovani fanno arrestare autore furto

E' stato anche grazie all'intervento di quattro ventenni che la squadra volante della questura di Perugia ha arrestato un tunisino, di 30 anni, per avere strappato di mano e rubato nel centro di Perugia il cellulare a una giovane che si era fermava fuori dal portone di casa per fare una chiamata.

Secondo la ricostruzione della polizia, la donna è stata raggiunta alle spalle da un uomo che le ha sottratto l'apparecchio. Ha quindi cominciato a gridare e in suo soccorso sono intervenuti i quattro ventenni che si sono messi all'inseguimento dell'autore del furto fino a che è arrivata una pattuglia della squadra volante che lo ha arrestato. Il telefono cellulare è stato restituito alla donna. (ANSA).