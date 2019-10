Berlusconi visita Basilica Assisi

Anche un visita privata alla Basilica di San Francesco e una passeggiata, con shopping, per le vie del centro, per il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ad Assisi per un tour elettorale a sostegno della candidata del centro destra alla presidenza della Regione Umbria, Donatella Tesei.

Nella Basilica - la visita è durata poco più di un'ora e mezza - è stato accolto e accompagnato dal custode del Sacro convento, padre Mauro Gambetti, e dal direttore della Sala stampa, padre Enzo Fortunato. "Abbiamo parlato anche di politica", ha poi riferito Berlusconi ai giornalisti.

Più tardi, durante la sua passeggiata in centro, il leader di FI ha stretto mani e salutato cittadini e turisti.