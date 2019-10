Verso nuova fase per le liste attesa

Le aziende sanitarie territoriali ed ospedaliere umbre fanno il punto sullo stato di avanzamento dei programmi aziendali per l'abbattimento e il governo delle liste di attesa nel triennio 2019-2021 che dal 15 novembre entreranno nel vivo della seconda fase attuativa.

Territorialità, aumento dell'offerta delle prestazioni con ampliamento degli orari di apertura dei servizi, aggiornamento e potenziamento del software del sistema Cup con nuove agende di prenotazione, percorso di tutela degli assistiti ed estensione della presa in carico dei pazienti cronici sono i principali punti strategici su cui si sta lavorando, secondo quanto riferisce l'Usl 1.

E' già a regime - viene sottolineato - il principio della prestazione a 'Km zero', che mira a garantire i tempi massimi di attesa per le prestazioni specialistiche nell'ambito del distretto di residenza-assistenza e di prossimità, includendo non soltanto tutte le strutture pubbliche sia territoriali sia ospedaliere ma anche quelle private convenzionate.