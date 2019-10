Di Maio, Umbria non è trofeo elettorale

(ANSA) - TREVI (PERUGIA), 22 OTT - "Le elezioni di domenica in Umbria non sono un trofeo elettorale nazionale": lo ha detto il Ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a Trevi. "Saranno una grande occasione per i cittadini umbri di scegliere Vincenzo Bianconi" ha aggiunto il capo politico del M5s. "Chi voterà per lui - ha detto di Maio - avrà la certezza di scegliere un presidente senza tessere di partito e sarà libero di nominare i propri assessori scegliendo il meglio senza il condizionamento dei partiti".