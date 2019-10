Da 8 novembre stagione Jazz Club Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 21 OTT - Quella che prenderà il via l'8 novembre è un'edizione importante del Jazz Club Perugia: la stagione infatti entra a pieno titolo tra gli eventi organizzati dalla Fondazione Umbria Jazz, al pari delle altre kermesse, Umbria Jazz, Umbria Jazz Spring e Umbria Jazz Winter.

Prende forma quindi una lunga stagione musicale che da novembre a luglio proporrà tre festival e una stagione con otto concerti, senza soluzione di continuità, che offrirà agli appassionati un cartellone ricco ed eterogeneo.

Sede dei concerti sarà anche quest'anno l'Hotel Sina Brufani, con l'eccezione dell'evento del 23 dicembre che si terrà al Teatro Morlacchi.

Si inizia come detto l'8 novembre con un duo che probabilmente rappresenta lo stato dell'arte nel suo genere: Enrico Rava e Danilo Rea, mentre il 9 dicembre sarà la volta di Paolo Fresu e Daniele Di Bonaventura, progetto certamente non da meno.