Cade dal motorino e muore a C.Castello

(ANSA) - CITTÀ DI CASTELLO (PERUGIA), 21 OTT - Un uomo di 43 anni residente nella provincia di Padova e dimorante da alcuni giorni a Citerna, ha perso il controllo del ciclomotore che stava guidando ed è morto dopo essere caduto a terra.

Sulle cause dell'accaduto sono in corso accertamenti da parte della polizia Municipale di Città di Castello.

E' successo nella mattinata di lunedì 21, nella frazione di Lerchi, lungo la strada regionale 221 Aretina, che è rimasta chiusa al traffico per circa due ore.