Zingaretti, Bianconi può dare speranza

Il voto in Umbria "è un test che può dare una speranza agli umbri e Vincenzo Bianconi è la scelta nuova, il segnale di cambiamento che serve per accendere l'economia": lo ha sottolineato a Norcia il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, arrivato nella città di San Benedetto per sostenere la candidatura alla presidenza della Regione dell'imprenditore nursino. Zingaretti prima di incontrare i cittadini ha visitato il centro della città e ha detto che occorre "ricostruire la speranza".

Il segretario del Pd ha quindi chiesto che "tutto il cratere del terremoto diventi 'zona economicamente speciale' così chi verrà investire in queste terre lo potrà fare in maniera più conveniente e si tenterà di bloccare lo spopolamento". "Il decreto sul sisma che verrà approvato lunedì in Consiglio dei ministri - ha aggiunto - è una svolta. È un decreto che affronta la semplificazione e può fare molto per la ricostruzione sia privata sia pubblica".