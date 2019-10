Salvini scolpisce blocco cioccolato

Passeggiata nel centro di Perugia invaso da turisti e curiosi in occasione della prima domenica di Eurochocolate per Matteo Salvini, impegnato nelle iniziative per le elezioni regionali del 27 ottobre.

Il segretario della Lega ha percorso tutto corso Vannucci, concedendosi a tantissimi selfie. Sorridente ha stretto mani e parlato con le persone che lo hanno avvicinato.

Giunto in piazza IV Novembre, Salvini si è cimentato a scolpire uno dei blocchi di cioccolato da 11 quintali posti sotto a dei gazebo. Ha indossato guanti, calzari e il grembiule di Eurochocolate. Con accanto l'organizzatore della manifestazione Eugenio Guarducci ha quindi contribuito con pochi colpi di accetta a dare forma alla scultura. Come nella tradizione di questo appuntamento di Eurochocolate le scaglie di cioccolato che derivano dalla lavorazione vengono distribuite e lanciate ai curiosi che affollano gli stand. Operazione nella quale si è cimentato, divertito, lo stesso Salvini.