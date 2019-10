Zingaretti a Eurochocolate, vinciamo? Sì

(ANSA) - PERUGIA, 19 OTT - Ha stretto mani, fatto selfie e si è divertito a realizzare i cioccolatini, il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, in visita a Eurochocolate. "Segretario ce la facciamo?", gli ha chiesto un ragazzo. "Eh, sì!" lo ha rassicurato scherzosamente Zingaretti.

"Dobbiamo insistere" lo ha incalzato un altro. "Bravo, fino alla fine, senza tregua", ha aggiunto il segretario del Pd, in Umbria per alcune iniziative a sostegno di Vincenzo Bianconi candidato alla presidenza della Regione.

Zingaretti, durante il suo tour fra gli stand di Eurochocolate non ha voluto rispondere alle domande dei giornalisti. Si è limitato a definire "geniale" la kermesse del cioccolato e in particolare l'idea del presidente di Eurochocolate, Eugenio Guarducci, di realizzare quest'anno tavolette di cioccolato personalizzate dedicate ai candidati alla presidenza della Regione, con i nomi e la foto in evidenza. Ed ha infine affermato di avere trovato un "clima molto bello".