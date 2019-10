Franchi presidente Comunità Sibillini

(ANSA) - VISSO (MACERATA), 19 OTT - Michele Franchi, vicesindaco di Arquata del Tronto, è il nuovo presidente della Comunità del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, organo consultivo e propositivo dell'ente composto dai presidenti delle Regioni Marche ed Umbria, delle Province e delle Comunità montane, e dai sindaci dei Comuni nelle cui amministrazioni territoriali sono ricomprese le aree del Parco. Franchi subentra a Domenico Ciaffaroni, sindaco di Montefortino. Le votazioni si sono svolte a Visso, presso la sede dell'ente. "Il Parco sarà un interlocutore prezioso per i territori, e non andrà percepito più come un vincolo o un intralcio allo sviluppo delle realtà montane, soprattutto in vista della ricostruzione materiale e sociale delle nostre comunità" le prime dichiarazioni del neopresidente Franchi, che ha poi ringraziato chi lo ha sostenuto in questa elezione. A Cristina Gentili, sindaco di Bolognola, è stata invece affidata la vicepresidenza della Comunità.