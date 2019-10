Vaccini in gravidanza record a Spoleto

(ANSA) - SPOLETO (PERUGIA), 18 OTT - Ottimo risultato di copertura vaccinale in gravidanza contro la pertosse nell'ospedale di Spoleto, dove si registra un +32,5% solo nel primo semestre 2019. I dati di copertura risultano in deciso aumento e significativamente più alti rispetto alla media nazionale che si attesta ancora sotto il 10%.

A sostegno delle scelte di salute, a Spoleto, i servizi sanitari dell'azienda Usl Umbria 2 - Consultorio familiare, servizio Vaccinazioni e reparto di Ostetricia - hanno iniziato una campagna capillare di sensibilizzazione alle vaccinazioni, in particolare la vaccinazione anti-pertosse in gravidanza.

Gli incontri con le future mamme durante il percorso nascita sono iniziati da circa un anno ed hanno previsto attività specifiche di informazione e diffusione della conoscenza sul tema della vaccinazione in gravidanza.