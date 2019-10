Tesoro presidente Società anestesia pediatrica

Simonetta Tesoro, responsabile della struttura semplice di Anestesia del Dipartimento Materno-infantile dell'Azienda ospedaliera di Perugia è stata eletta presidente per il prossimo biennio della Società di anestesia e rianimazione neonatale e pediatrica italiana (Sarnepi) in occasione del 23/o congresso nazionale che si è svolto a Ferrara.

In servizio al Santa Maria della Misericordia da oltre 30 anni, la neo presidente della società scientifica più importante del settore (con 600 iscritti), si è distinta - riferisce una nota dell'ospedale - in attività di didattica e di assistenza nell'ambito dell'anestesia pediatrica, con ricerche pubblicato su riviste nazionali ed estere. In particolare la prof. Tesoro ha coordinato le attività di stesura delle linee guida di attività anestesiologica in ambito pediatrico. "Il nostro impegno - ha sottolineato - è di garantire uniformità alle procedure su tutto il territorio nazionale, con la condivisione di percorsi assistenziali".