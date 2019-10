In ospedale Terni scuola speciale Acoi

(ANSA) - TERNI, 18 OTT - Provengono da 16 diversi centri nazionali gli esperti riuniti fino al 19 ottobre all'ospedale Santa Maria di Terni in occasione della sesta edizione della Scuola speciale Acoi di chirurgia ambulatoriale e day surgery.

Si tratta - spiega una nota dell'azienda - di un percorso formativo strategico, visto che il 75% degli interventi necessitano di una degenza post operatoria inferiore ai 5 giorni e che la differenziazione dell'offerta chirurgica in diversi setting assistenziali (chirurgia ambulatoriale, day surgery, week surgery) ha rivoluzionato l'organizzazione dei reparti chirurgici con l'obiettivo di migliorare la qualità dell'assistenza secondo il principio ormai imprescindibile della intensità delle cure in funzione della complessità assistenziale.

La scuola Acoi è diretta dal dottor Marsilio Francucci, direttore della struttura di Chirurgia generale degenza breve-Unità di day surgery dell'ospedale di Terni.