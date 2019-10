A Sellano al via ricostruzione case Ater

(ANSA) - SELLANO (PERUGIA), 18 OTT - Con Sellano prende il via la ricostruzione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica di Ater Umbria danneggiato dal sisma del 2016. Ad aggiudicarsi l'appalto è la ditta Habitat & House srl di Aversa che consegnerà il fabbricato completamente rimesso a nuovo in 540 giorni.

Il cantiere si trova in località Postignano, nel comune di Sellano. Si tratta di un edificio con otto alloggi ed è il primo piano di stralcio del programma di riparazione del patrimonio edilizio pubblico che condurrà al completo recupero della piena funzionalità delle case, con il miglioramento simico delle strutture portanti del fabbricato.

Il programma di ricostruzione segue l'ordinanza del commissario del governo per la ricostruzione ("Misure in materia di riparazione del patrimonio edilizio pubblico suscettibile di destinazione abitativa") approvata nel 2017 dalla presidente della regione, in qualità di vice commissario del governo per la Ricostruzione Sisma 2016, per un importo complessivo di 1.257.063.