Tesei aderisce a Manifesto per la famiglia

Il candidato presidente della Regione per il centro destra Donatella Tesei ha sottoscritto il Manifesto valoriale per la vita, la famiglia e la libertà educativa promosso da sette associazioni pro family. Lo ha fatto nel corso di un incontro a Perugia.

"Ho deciso di firmarlo - ha spiegato Tesei - perché la vita va tutelata e credo nella libertà educativa dei genitori. Ma queste politiche sono fattibili solo se c'è lavoro perché solo così le famiglie possono fare figli. È quindi il lavoro la prima emergenza".

Al centro congressi "Capitini" di Perugia le associazioni proponenti il Manifesto avevano dato appuntamento a tutta la cittadinanza e ai candidati a presidente della Regione Umbria e al Consiglio per un incontro pubblico di presentazione. (ANSA).