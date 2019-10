Nuova ricetta 'nozze' cioccolato-tartufo

(ANSA) - PERUGIA, 17 OTT - Il patron di Eurochocolate Eugenio Guarducci assaggia il "super muffin" a base di Parmigiano Reggiano, Trifola dell'Alto Tevere e Patata Deco di Pietralunga e invita la Mostra del tartufo bianco di Città di Castello a Eurochocolate, che si inaugura a Perugia venerdì 18 ottobre.

Ospite del presidente della Provincia Luciano Bacchetta, Guarducci ha degustato in anteprima il "Trifola Finger Food", un cibo mai realizzato prima, inventato per il 40/o della Mostra del tartufo bianco grazie ad una sinergia con tre eccellenze italiane. La ricetta è stata perfezionata dallo chef Andrea Cesari e la produzione prevista è di circa 6.000 pezzi, che saranno in vendita durante la mostra di Città di Castello, dal primo al 3 novembre 2019.

"Bene l'abbinamento tra cioccolato e tartufo - ha detto Guarducci - è un'ottima idea, complimenti a colui che l'ha inventata. Siamo sicuri che riusciremo a renderlo protagonista anche a Eurochocolate, studieremo come, ma sono convinto che sarà un prodotto di successo".