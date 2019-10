Open day all'Università dei Sapori

(ANSA) - PERUGIA, 16 OTT - Si svolgerà domenica 20 ottobre il tradizionale "open day" dell'Università dei Sapori di Perugia, edizione autunnale.

A partire dalle ore 11 e fino alle 17, nella sede di via Montecorneo 45, località Montebello, il Centro di formazione e cultura dell'alimentazione e dell'ospitalità apre le porte a famiglie e studenti per far conoscere il piano didattico 2019/2020 e le concrete opportunità di crescita professionale ed inserimento nel mercato del lavoro del settore.

Sarà presentata sia l'offerta formativa gratuita riservata agli under 18 sia quella destinata agli allievi dai 18 anni in su.

Saranno allestiti "infopoint" e spazi dedicati presso i quali gli studenti potranno reperire ogni informazione utile e il materiale informativo relativo ai corsi, alle opportunità formative e ai servizi erogati dal Centro di formazione.

Chi si registrerà e parteciperà all'open day avrà diritto ad un buono sconto del 10% valido su qualsiasi prima attività corsuale.