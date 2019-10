A Foligno iniziative su menopausa

Una giornata dedicata alle donne in menopausa che potranno usufruire di visite e consulenze gratuite è in programma il 18 ottobre all'ospedale di Foligno in occasione della Giornata mondiale della menopausa promossa dall'Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere (Onda).

L'attività proposta dall'Usl Umbria 2 al "San Giovanni Battista" è condotta dallo staff della struttura complessa di Ostetricia e ginecologia e dalle ostetriche del consultorio familiare. Le visite ginecologiche verranno fatte presso l'area ambulatoriale chirurgica, nell'ambulatorio sei al piano terra, mentre le ostetriche ospedaliere e consultoriali saranno a disposizione delle donne per rispondere ad ogni dubbio o domanda in un punto di ascolto all'ingresso principale dell'ospedale. Si potrà accedere - spiega l'Usl in una nota - fino ad esaurimento posti disponibili tramite prenotazione da fare il 16 e 17 ottobre, dalle 12.30 alle 13.30, telefonando allo 0742.3397058.