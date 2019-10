A Foligno Assemblea ecclesiale regionale

(ANSA) - PERUGIA, 16 OTT - Il 18 e 19 ottobre, a Foligno, nel complesso parrocchiale di San Paolo, si terrà l'Assemblea ecclesiale regionale dal titolo: "Perché la nostra gioia sia piena (1 Gv 1,4). L'annuncio di Gesù Cristo nella terra umbra".

"Un'importante assise - spiega una nota della Ceu - per rilanciare nel tessuto ecclesiale e sociale dell'Umbria 'la gioia del Vangelo' attraverso una decisa conversione pastorale in senso missionario".

Si rifletterà sulla "necessità sempre più urgente della nuova evangelizzazione senza trascurare le problematiche di natura sociale che attanagliano la società umbra di inizio XXI secolo, quali la famiglia, il lavoro, i giovani Inoltre sostenere la fatica dei laici cristiani a stare in modo significativo dentro l'impegno politico e di una politica che costruisca la società a partire dagli 'ultimi'. Una presenza capace di dialogo con tutte le diversità dei laici chiamati per loro natura e missione a rendere 'politica' la fede".