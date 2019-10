Un umbro a capo Gendarmeria vaticana

Papa Francesco ha nominato direttore della Direzione dei Servizi di Sicurezza e Protezione Civile dello Stato della Città del Vaticano e comandante del Corpo della Gendarmeria l'ing. Gianluca Gauzzi Broccoletti. Succede a Domenico Giani.

Gauzzi Broccoletti è nato a Gubbio (città della madre Cristina) il 3 giugno 1974. La famiglia si è poi trasferita a Roma e nel 1978 definitivamente a Baiano di Spoleto (di dove è originario il padre Benvenuto). È in questa comunità che il nuovo comandante delle Gendarmeria "è cresciuto e si è formato come uomo e come cristiano", sottolinea la diocesi spoletina.

Laureato in Ingegneria della Sicurezza e Protezione, coniugato con due figli, Gauzzi Broccoletti è stato responsabile della progettazione e sviluppo dell'infrastruttura di tecnologia di networking e di sicurezza dello Stato della Città del Vaticano e di Cyber Security. Ha accompagnato il Pontefice in numerosi Viaggi Apostolici e nelle Visite Pastorali in Italia e nel mondo.