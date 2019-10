Gubbio esonera allenatore, via anche ds

Il Gubbio, formazione umbra di serie C, ha esonerano l'allenatore della prima squadra Federico Guidi. Stessa decisione per il tecnico in seconda Andrea Cupi, il preparatore atletico Domenico Melino e il collaboratore tecnico Federico Santi. Lo ha annunciato la stessa società.

Dopo un colloquio con il presidente Sauro Notari, poi, il direttore sportivo Giuseppe Pannacci ha rassegnato le proprie dimissioni irrevocabili.

Il Gubbio è reduce dalla sconfitta in casa con il Carpi.

Occupa la terz'ultima posizione nella classifica del proprio girone con sei punti in nove giornate. (ANSA).