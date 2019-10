Cinque priorità Confcommercio per Umbria

Sono cinque le priorità, con proposte e percorsi "per la rinascita della regione", individuate da Confcommercio Umbria e sottoposte all'attenzione della comunità e dei candidati alla presidenza della Regione Vincenzo Bianconi e Donatella Tesei.

Le imprese del terziario si sono così confrontate, alla Sala dei Notari di Perugia, con i due candidati attraverso il documento 'Confcommercio all'opera per l'Umbria'. Un rapporto contenente le priorità sulle quali "costruire un nuovo progetto di sviluppo" e sulle quali Confcommercio ha chiamato alla riflessione la politica e la comunità regionale. Credito, tassazione, infrastrutture, concorrenza sleale e burocrazia, sono per Confcommercio i fronti sempre aperti, sui quali "intervenire per creare l'habitat necessario allo sviluppo".

Su fronti - individuati attraverso un percorso di progettazione partecipata che ha coinvolto più di 150 imprese - il presidente di Confcommercio Umbria, Giorgio Mencaroni, ha chiesto impegni chiari a chi governerà l'Umbria.