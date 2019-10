Leader centro destra insieme in Umbria

I leader nazionali del centro destra Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi saranno tutti insieme a Perugia il 17 ottobre per sostenere la candidatura di Donatella Tesei a presidente dell'Umbria. Lo ha confermato il segretario del carroccio rispondendo ai giornalisti a Perugia. "Lo abbiamo fatto - ha detto Salvini - in tutte le altre regioni dove abbiamo vinto, dall'Abruzzo alla Sardegna, dal Molise alla Basilicata. Ci prepariamo a questa bellissima sfida per i prossimi dieci anni in Umbria".