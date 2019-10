Anteprima per mostra tartufo Castello

Presentato in anteprima nella due giorni organizzata dall'Associazione città del tartufo il programma della 40/a edizione della mostra che Città di Castello dedica a quello bianco (dal primo al 3 novembre).

Per l'occasione è stato proposto il Trifola finger food che propone insieme il tubero dell'Alto Tevere, il Parmigiano reggiano e la patata deco di Pietralunga.

Tanti curiosi - sottolineano gli organizzatori dell'appuntamento tifernate - in fila per assaporare il cibo.

Tra loro anche il presidente del dell'associazione Città del Tartufo Michele Boscagli e Antonio Digiacomi, che guida il Centro studi di Alba.

Il programma della mostra di Città di Castello è stato quindi presentato nello spazio Mercati dell'ingresso principale di Fico dove erano presenti tutti i comuni italiani del tartufo. (ANSA).