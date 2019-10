Sconti a chi va in treno a Eurochocolate

A chi sceglierà di raggiungere Perugia dal 18 al 27 ottobre con i treni regionali e interregionali, Trenitalia, vettore ufficiale di Eurochocolate, dedica speciali sconti all'interno della 26/a edizione della kermesse. Tra sconti e promozioni per chi utilizzerà il treno per raggiungere il Festival, gli oltre 50 collegamenti a disposizione ogni giorno, di cui 13 diretti con Firenze e nove con Roma e con più treni nella giornata clou del 27 ottobre, e le promozioni riservate anche agli abbonati dell'Umbria, sono molte le iniziative annunciate da Amelia Italiano, direttore regionale di Trenitalia Umbria, durante la presentazione del programma ufficiale del Festival Internazionale del Cioccolato.

Una collaborazione tra Trenitalia ed Eurochocolate - è stato ricordato - ormai consolidata negli anni e che conferma il treno "il vettore green per antonomasia per raggiungere le grandi manifestazioni".