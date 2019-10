Pallavolo, stagione 'dura' per Bartoccini

La Bartoccini Fortinfissi Perugia, formazione di volley femminile neopromossa in serie A1, ha scelto la cornice dell'Accademia di Belle Arti per la presentazione della stagione 2019-2020 e delle nuove divise. "Ci aspetta una stagione importante e dura", ha detto il presidente Antonio Bartoccini, intervenuto con i vertici societari al completo.

Durante la presentazione è stata presentata la rosa, composta da 14 giocatrici capitanate dalla schiacciatrice Veronica Angeloni che a Perugia ha già giocato con la gloriosa Sirio.

"Sappiamo che ci sono squadre più blasonate, ma abbiamo cercato di allestire un gruppo di tutto rispetto. Spero che potremo essere l'Atalanta del calcio", ha proseguito il presidente. La squadra anche quest'anno sarà allenata da Fabio Bovari, premiato come miglior allenatore della serie A2 2018-2019.