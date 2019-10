Lenny Kravitz sarà a Umbria Jazz 2020: il concerto è in programma il 10 luglio alle ore 21,30 all'Arena Santa Giuliana.

Sulla scia di un trionfale World Tour di 2 anni, Lenny Kravitz torna di nuovo on the road con "Here To Love" Tour 2020.

Noto per i suoi concerti super energici, la sua promessa è quella di mantenere la fama di fare concerti live. Lenny Kravitz enfatizza ancora una volta l'unione di rock-and-roll, funk, blues e soul nel suo 11/o album, Raise Vibration.