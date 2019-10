Al via ricostruzione teatro Montefalco

Al via gli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino del Teatro comunale San Filippo Neri di Montefalco, danneggiato dal sisma del 2016.

I lavori riguarderanno in particolare il rifacimento e consolidamento di alcune parti interne e del tetto della struttura che era stata lesionata dal terremoto che aveva reso inagibile uno dei luoghi culturali della città, proprio nel cuore di piazza del Comune.

I lavori sono iniziati lo scorso 23 settembre e dovrebbero concludersi - riferisce una nota del Comune - nel prossimo gennaio, per un importo complessivo di 114.288 euro.

La ex Chiesa di San Filippo Neri del 1705 è divenuta un teatro nel 1895. L'obiettivo dell'amministrazione comunale è di rendere fruibile il teatro San Filippo Neri con nuove attività, creando una cineteca con programmazione annuale tematica di film e cortometraggi rivolta a tutte le fasce d'età.