Un finger food per Mostra tartufo

Sarà presentata in anteprima a Fico, sabato 12 e domenica 13 ottobre, la 40/a mostra del Tartufo bianco di Città di Castello che si svolgerà dal primo al 3 novembre. Un'edizione "speciale" per la quale è stato creato il Trifola finger food che unisce eccellenze nazionali come il Parmigiano reggiano e la patata Deco di Pietralunga, oltre alla trifola dell'Alto Tevere umbro. "Siamo una terra dai grandi numeri in fatto di tartufo, dove nasce 365 giorni l'anno nelle sue quattro varianti stagionali; abbiamo un tartufaio ogni dieci abitanti e oltre 6 mila cani, che, stanno già cercando nei boschi, dato che i pronostici parlano di un'annata memorabile con grandi pezzature, grandi quantità a prezzi accessibili per l'andamento climatico molto favorevole" sottolineano l'Amministrazione comunale di Città di Castello e l'associazione Mostra del tartufo.

In onore del quarantesimo della mostra lo chef Andrea Cesari ha quindi creato il finger food che sarà proposto a Fico.