Meloni, aprire centri sorvegliati

(ANSA) - PERUGIA, 10 OTT - "Da anni Fratelli d'Italia continua a rivendicare la necessità di aprire anche in Italia e almeno uno per regione i centri sorvegliati per immigrati": lo ha detto la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, che in occasione del tour in Umbria ha fatto un sopralluogo in piazza del Bacio, a Perugia.

"Quando un clandestino arriva in Italia è rifugiato fino a prova contraria - ha affermato la leader di FdI - mentre nel resto d'Europa è clandestino fino a prova contraria. Quando un immigrato arriva nella civilissima Germania, ad esempio, viene trattenuto fino a 18 mesi in un centro sorvegliato e viene rispedito a casa se non è rifugiato. Noi pretendiamo che questi centri si aprano anche in Italia e si faccia, una volta tanto, quello che ci chiede l'Europa, che ha deciso l'istituzione dei centri sorvegliati. Dunque, chiediamo che in Umbria, come in tutto il resto d'Italia, si aprano centri sorvegliati per trattenere gli immigrati clandestini e nei quali valutare chi è rifugiato".