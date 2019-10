Seminario su semplificazione nella p.a.

(ANSA) - PERUGIA, 9 OTT - Accompagnare le pubbliche amministrazioni nei processi di transizione digitale è l'obiettivo del seminario "Semplificazione amministrativa e trasparenza 4.0: tra digital first, privacy e novità tecnologiche", promosso da Anci Umbria ed Ifel-Istituto per la finanza e l'economia locale in collaborazione con la Scuola umbra di amministrazione pubblica. "In gioco ci sono temi cruciali - ha sottolineato l'amministratore della Scuola - dal Piano triennale dell'informatica alla formazione, conservazione e trasmissione dei documenti amministrativi informatici, dal bilanciamento della trasparenza alla tutela della privacy. Gli amministratori e i funzionari pubblici sono chiamati a proseguire con decisione strada della semplificazione amministrativa". Il corso, organizzato oggi a Villa Umbra, si inserisce nel ciclo formativo "Finanziamenti e strumenti digitali per i comuni umbri" sostenuto dall'Associazione dei Comuni e dalla sua Fondazione in collaborazione con la Scuola Umbra.