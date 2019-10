Nuovo Centro di comunità a S. Pellegrino

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 9 OTT - A San Pellegrino di Norcia sabato sarà inaugurato il nuovo Centro di comunità.

La celebrazione inizierà dinanzi alle macerie della chiesa parrocchiale distrutta dai terremoti del 2016, da lì, in processione, verrà raggiunta la struttura prefabbricata di 156 metri quadrati, posizionata nei pressi del villaggio Sae per la messa che sarà celebrata dal vescovo della diocesi Spoleto-Norcia, mons. Renato Boccardo assieme a don Marco Rufini.

"È un segno ulteriore - ha detto il vescovo - della vicinanza dell'archidiocesi alle popolazioni terremotate. Sono davvero contento - ha aggiunto - che dopo tante questioni burocratiche riusciamo finalmente a offrire agli abitanti di San Pellegrino un luogo idoneo per le celebrazioni e per i vari momenti di preghiera". Boccardo ha infine ringraziato "l'Opera del Duomo di Firenze che con generosità ha reso possibile realizzare questo luogo di culto".