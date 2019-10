Ixè, testa a testa tra Bianconi e Tesei

E' testa a testa in Umbria tra il candidato giallo-rosso Vincenzo Bianconi e la candidata di centro destra Donatella Tesei. E' quanto emerge da un sondaggio Ixè per Carta Bianca su Raitre.

Secondo il sondaggio, Bianconi, candidato di M5S, Pd, Europa Verde, Sinistra Civica Verde, Bianconi per l'Umbria è al 29,7% contro il 29,4 di Donatella Tesei (Lega, FdI, Forza Italia, Umbria Civica, Tesei Presidente). Mentre Claudio Ricci (Ricci Presidente, Italia Civica, Proposta Umbria) è al 4,3.

Altri candidati sono al 2,6 con una percentuale di indecisi-non risponde al 34%.