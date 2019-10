Tesei, certa sanità torni nei territori

(ANSA) - ROMA, 8 OTT - Immagina una sanità che per alcuni ambiti è da "riportare più vicina ai territori" la candidata del centro destra alle elezioni regionali in Umbria, la senatrice Donatella Tesei. "E' fatta da professionisti bravi e preparati ma bisogna riportare il merito al primo posto" ha detto intervistata in un video forum dell'ANSA.

"La popolazione umbra - ha ricordato Tesei - è in gran parte anziana. Sono quindi necessarie strutture di prossimità, vicine alla gente, per alcuni servizi. Evitando che tutto confluisca negli ospedali".

"Serve poi - ha detto ancora la candidata del centro destra - un sostegno per la natalità e per le famiglie. Ma anche per far diminuire in modo drastico le liste di attesa, fino ad arrivare a zero".