Salvini in visita al carcere Terni

(ANSA) - TERNI, 8 OTT - "Sentirsi dire buffone da quelli del Pd è fantastico. Sono stato in un luogo che quelli del Pd conoscono bene, il carcere. Ma non sono stato a trovare i poveri detenuti come fanno quelli di sinistra, ma i poliziotti": lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini, rispondendo a Terni a una contestatrice che gli ha gridato 'buffone'.