Salvini, ho scommesso su 10 punti di distacco in Umbria

(ANSA) - TERNI, 8 OTT - "Non vedo l'ora che arrivi il 27 ottobre, ho scommesso un caffè che ci saranno almeno 10 punti di distacco tra il centrodestra e gli altri, aspetto poi che qualcuno mi paghi il caffè": lo ha detto Matteo Salvini, in merito al voto per le regionali in Umbria, parlando a Terni con i giornalisti.

"Domani - ha annunciato - verrà pubblicato un sondaggio ufficiale, su un quotidiano nazionale, che dice che c'è qualcuno che è tanto avanti e qualcuno che è tanto indietro. Ai sondaggi non credo mai, però credo che Pd e M5s prenderanno una lezione di democrazia e di dignità dagli umbri. Se la ricorderanno per i prossimi anni".