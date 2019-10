Premiata azienda Corneli di San Venanzo

(ANSA) - PERUGIA, 8 OTT - La Corneli srl di San Venanzo, specializzata nella lavorazione del marmo, è stata premiata alla sesta edizione dell'Adi Ceramics & Bathroom Design Award. Il premio, nato in collaborazione tra Adi-Associazione per il disegno industriale e Cersaie-Salone internazionale della ceramica per l'architettura e dell'arredobagno è destinato ai prodotti italiani più innovativi della ceramica e dell'arredobagno.

L'azienda, che con il marchio "I Sassi di Assisi" ha portato il made in Umbria nel mondo, ha vinto nella categoria Ceramica con "Iride", progetto firmato dall'architetto Francesca Corneli. "Si tratta di una collezione di lavabi - spiega Francesca Corneli - presentati nella versione da appoggio, da appoggio alto e freestanding, che sono frutto di un pensiero che fa perno su economia circolare ed etica del riciclo. All'origine c'è infatti l'idea secondo la quale gli scarti non sono rifiuti, ma risorse riutilizzabili e in grado di inserirsi in un circolo virtuoso".