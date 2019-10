Lite su scale duomo a Perugia, 2 arresti

(ANSA) - PERUGIA, 8 OTT - Una lite fra due giovani originari del Gambia è scoppiata in pieno centro, a Perugia, sulle scalette del duomo, nel tardo pomeriggio di lunedì. Uno dei due è dovuto ricorrere alle cure dei sanitari ed entrambi sono stati arrestati dai poliziotti, subito intervenuti dal posto di polizia "centro storico".

Il primo dei due litiganti è stato subito rintracciato. Dopo un controllo svolto al pronto soccorso è stato poi trovato in possesso di oltre 40 grammi marijuana, suddivisa in dosi e pronta per lo spaccio. L'altro - che è stato trovato in possesso di un coltello - è stato bloccato nelle strette vie del centro, anche con l'aiuto della squadra volante.

Il primo giovane rintracciato e soccorso nell'acropoli, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, mentre il secondo per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Sulle cause della lite sono in corso accertamenti.