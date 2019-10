Fiamme in un appartamento a Terni

(ANSA) - TERNI, 8 OTT - Un violento incendio - in seguito al quale un giovane è rimasto lievemente intossicato - è divampato nel primo pomeriggio di oggi in un condominio di via Staderini, nella periferia di Terni.

Ad andare a fuoco un appartamento al terzo piano dello stabile, vuoto al momento del rogo. Le fiamme sono state spente rapidamente dai vigili del fuoco, intervenuti con due squadre, ma dall'appartamento si è sprigionato un denso fumo. Sul posto, anche polizia di Stato e polizia locale, oltre al 118 che ha soccorso il giovane. Gravi i danni riportati dall'intero appartamento.

Sono in corso accertamenti per individuare le cause dell'incendio e valutare se sarà necessario dichiarare inagibili anche gli appartamenti in prossimità di quello interessato dalle fiamme.