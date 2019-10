Young jazz cambia "restando fedeli"

(ANSA) - FOLIGNO (PERUGIA), 7 OTT - Cambiare restando fedeli a 15 anni di storia. Young jazz festival ha chiuso l'edizione del quindicennale, con cinque giorni caratterizzati dal tema 'Changes'.

Dal 2 al 6 ottobre a Foligno i cambiamenti (non solo in campo musicale) sono stati la nuova sfida di un festival che negli anni - secondo gli organizzatori - ha "sempre saputo cogliere novità ed evoluzioni". "Riteniamo che un festival come il nostro - commenta a conclusione della manifestazione il presidente di Young Jazz Pierluigi Metelli - molto focalizzato su quelle che sono le prospettive del jazz di nuova generazione e per le nuove generazioni, come ripetiamo sempre in ogni nostro festival, doveva concentrarsi sui cambiamenti non soltanto nel contesto musicale ma anche su quelli del mondo che ci circonda, ribadendo quindi la nostra attenzione alle tematiche del sociale e dell'ambiente".