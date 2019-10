Riaprono in anticipo strade del sisma

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 7 OTT - La Provincia di Ascoli Piceno, accogliendo le richieste dei Comuni e delle popolazioni di Acqusanta Terme ed Arquata del Tronto, nei prossimi giorni riaprirà in anticipo una serie di strade provinciali chiuse a causa del terremoto. Si tratta in particolare della provinciale Tallacano nel Comune di Acquasanta Terme e delle strade provinciali Colle e Trisungo-Tufo nel Comune di Arquata del Tronto, nelle quali l'Anas ha effettuato una serie di interventi volti a ripristinare le condizioni di sicurezza ante sisma.

Si tratta in gran parte di interventi di pulizia e consolidamento tramite reti e barriere paramassi delle pareti rocciose che delimitano le provinciali, oltre al ripristino di guard rail, la realizzazione di muri di protezione e del ripristino delle sedi stradali danneggiate. Le riaperture sono previste entro fine ottobre. Il 21 ottobre avrà luogo una riunione dei sindaci coinvolti per comunicare lo stato delle attività.