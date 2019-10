A Salvini piatto tortellini di pollo

Un piatto di tortellini con il ripieno di pollo, fatti in casa, per Matteo Salvini: a consegnarglielo, al termine del comizio a Narni, facendosi largo tra i sostenitori del leader della Lega in fila per un selfie, una cittadina del posto.

Salvini, inizialmente un po' interdetto, ha preso il piatto appoggiandolo sul palco e ringraziato la signora. "L'ho fatto come gesto simbolo di accoglienza e pace, era da un po' di giorni che ci pensavo" spiega lei, Fiorella Capotosti. "Sono una donna di sinistra - racconta mostrando un braccialetto con scritto 'Bella ciao' - mi sembrava giusto dargli questi tortellini perché Narni è una città pacifica, accogliente e solidale".