Di Maio, Novamont un'azienda modello

(ANSA) - TERNI, 6 OTT - Ha definito la Novamont "un'azienda modello", il ministro degli Esteri e capo politico del M5s, Luigi Di Maio, che ha visitato stamani lo stabilimento ternano.

"Sono alla Novamont di Terni - ha scritto il ministro nella sua pagina Facebook, postando anche un video della visita - insieme a Vincenzo Bianconi. Un'azienda modello nel settore della bioeconomia specializzata in bioplastiche e bioprodotti".

Dopo visita all'azienda, Di Maio, ha fatto sapere il suo ufficio stampa, ha incontrato una rappresentanza di imprenditori locali e in collegamento: Catia Bastioli (Novamont/Terna), Stefano Salvati Scafidi, ex presidente Assindustria Terni (titolare dell'impresa Salvati Scafidi); Luigi Fogliani, ex presidente Confapi Terni, titolare Fae (leader nei prefabbricati); Stefano Pallotta, l'impresa di edilizia industriale più antica della città; Cristian Spina, titolare Sminox, che produce fra l'altro silos in acciaio per birrifici.